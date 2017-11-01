Повышенные пенсии получили не все пенсионеры

После перерасчета пенсии повышены для 10,2 миллиона человек с октября, но выплачено это повышение в октябре 6,9 миллиона пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, остальные пенсионеры получат доплату в ноябре.

Доплату до 200 грн получило 4,79 млн человек, доплату в размере 200,01 грн - 500 грн - 2,07 млн человек, от 500,01 грн до 1000 грн - 1,292 млн, и еще 2,083 млн получили доплату более 1 тысячи гривен.

"В октябре повышение пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре", - заявили в министерстве.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

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Экономическая правда