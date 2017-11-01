НАПК не выявило e-деклараций с признаками незаконного обогащения

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проведенных проверок не выявило электронных деклараций должностных лиц с признаками незаконного обогащения.

Об этом говорится в официальном ответе НАПК аналитику ОО "Антикоррупционный штаб" Антону Марчуку.

"Количество деклараций, в которых по результатам полной проверки обнаружены признаки незаконного обогащения и выводы относительно которых направлены в правоохранительные органы, по состоянию на 31 октября - ноль", - говорится в ответе агентства.

НАПК начало 524 полные проверки, завершило - 81. В семи декларациях указана недостоверная информация.

Экономическая правда