Официальная гривна потеряла 4 копейки

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 ноября на 4 копейки и установил его на уровне 26,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,26 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6220 гривни.

Напомним, 31 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,86-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда