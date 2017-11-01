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Официальная гривна потеряла 4 копейки

Среда, 1 ноября 2017, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 ноября на 4 копейки и установил его на уровне 26,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,26 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6220 гривни.

Напомним, 31 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,86-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда

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