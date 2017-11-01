Пять фактов об украинской энергетике, которые должен знать каждый
Украина отстает в рейтинге самых энергоэффективных стран мира, несмотря на огромные запасы энергоресурсов, мы до сих пор зависим от импорта - ЭП собрала наиболее интересные факты об украинской энергетике. (Укр.)
В Україні презентували довідник, який за допомогою інфографіки та зрозумілих пояснень розповідає про складні аспекти функціонування енергетики України.
30 жовтня його презентували компанія Тop Lead разом із Американською торговельною палатою в Україні.
Вся інфографіка базується на даних, що відображають роботу індустрії у 2016 році.
"Економічна правда" виділила п’ять цікавих фактів про українську енергетику, які варто знати кожному.
Енергетика – галузь номер один за обсягом сплачених податків до бюджету, її важливість для економіки країни важко переоцінити.
Індустрія дає 8% ВВП або 162 млрд гривень, 25% сплачених податків (133 млрд гривень - ЕП), у ній задіяні 3% населення України, що становить 450 тисяч осіб.
Енергетична індустрія дає 8% ВВП країни
Незважаючи на те, що Україна достатньо забезпечена енергетичними ресурсами країна, вона вимушена закуповувати деякі джерела енергії за кордоном.
Так, минулого року Україна імпортувала 19% нафти та газоконденсату (відсоток від використання - ЕП), 27% вугілля, 33% газу, 77% нафтопродуктів та всі 100% атомного палива.
Україна посідає 28 місце у світі за рівнем споживання енергії
Україна входить до топ-30 країн, які споживають найбільше енергії. При значних запасах ресурсів, у нашій країні 4,8% енергії втрачається при її транспортуванні та розподіленні. Для порівняння, у Польщі — 1,6%, Румунії – 3,3%, а у Литві – 1,2%.
Іншою проблемою є те, що Україна виробляє тільки дві третини енергоносіїв, які споживає.
"Але країна має можливість зменшити залежність за рахунок збільшення власного видобутку газу, розвитку "зеленої" енергетики, інвестицій в енергоефективність та створення прозорого ринку", - розповідає директор Тop Lead Станіслав Шум.
Україна у топ-20 найменш енергоефективних країн світу
Україна також входить у двадцятку найменш енергоефективних країн світу. Так, на кожну 1 тисячу доларів ВВП, в Україні витрачається в три рази більше енергії, ніж у Польщі.
Найбільшим споживачем енергії в Україні є Дніпропетровська область
До п'ятірки областей, які споживають найбільше електроенергії увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська та місто Київ.
Наприклад в Європі Норвегія має найбільший показник споживання електроенергії на особу, але це зумовлено не низькою ефективністю, а іншою структурою споживання. А от обсяг споживання тепла на особу в Норвегії — один з найнижчих.
Аналогічна ситуація і в Україні: обсяг споживання енергії за регіонами не відображає рівня енергоефективності, оскільки не враховує віддачу від цього споживання.
Проблеми в Україні є і з електромережами, які є дуже старими та зношеними. 64% українських електромереж експлуатуються вже понад 40 років.
Українські електромережі застарілі та зношені
Основна частина електроенергетичного обладнання була введена в експлуатацію у 1960-1970-х роках, а спроектована за нормами 1950-х років.
Ще один цікавий факт: у 2015 році кожен восьмий долар світових інвестицій в енергетику спрямовувався на підвищення ефективності індустрії. Разом з тим, в Україні видатки бюджету на дослідження і розробки у ПЕК знижувались з 2008 року.
Раніше в Україні презентували онлайн-карту, яка допомагає зрозуміти, через чиї руки йде електрика до входу в будинок, який шлях проходить газ до того, як потрапити в газову плиту, як пальне потрапляє до вашої АЗС та багато іншого.
Микола Топалов, ЕП
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