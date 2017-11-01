Пять фактов об украинской энергетике, которые должен знать каждый

Украина отстает в рейтинге самых энергоэффективных стран мира, несмотря на огромные запасы энергоресурсов, мы до сих пор зависим от импорта - ЭП собрала наиболее интересные факты об украинской энергетике. (Укр.)

В Україні презентували довідник, який за допомогою інфографіки та зрозумілих пояснень розповідає про складні аспекти функціонування енергетики України.

30 жовтня його презентували компанія Тop Lead разом із Американською торговельною палатою в Україні.

Вся інфографіка базується на даних, що відображають роботу індустрії у 2016 році.

"Економічна правда" виділила п’ять цікавих фактів про українську енергетику, які варто знати кожному.

Енергетика – галузь номер один за обсягом сплачених податків до бюджету, її важливість для економіки країни важко переоцінити.

Індустрія дає 8% ВВП або 162 млрд гривень, 25% сплачених податків (133 млрд гривень - ЕП), у ній задіяні 3% населення України, що становить 450 тисяч осіб.

Енергетична індустрія дає 8% ВВП країни

Показники енергетичної галузі за 2016 рік

Незважаючи на те, що Україна достатньо забезпечена енергетичними ресурсами країна, вона вимушена закуповувати деякі джерела енергії за кордоном.

Так, минулого року Україна імпортувала 19% нафти та газоконденсату (відсоток від використання - ЕП), 27% вугілля, 33% газу, 77% нафтопродуктів та всі 100% атомного палива.

Україна посідає 28 місце у світі за рівнем споживання енергії

Найбільші споживачі енергії у світі та структура їх споживання за джерелом енергії у 2016 році, %

Україна входить до топ-30 країн, які споживають найбільше енергії. При значних запасах ресурсів, у нашій країні 4,8% енергії втрачається при її транспортуванні та розподіленні. Для порівняння, у Польщі — 1,6%, Румунії – 3,3%, а у Литві – 1,2%.

Іншою проблемою є те, що Україна виробляє тільки дві третини енергоносіїв, які споживає.

"Але країна має можливість зменшити залежність за рахунок збільшення власного видобутку газу, розвитку "зеленої" енергетики, інвестицій в енергоефективність та створення прозорого ринку", - розповідає директор Тop Lead Станіслав Шум.

Україна у топ-20 найменш енергоефективних країн світу

Показники енергоефективності української економіки

Україна також входить у двадцятку найменш енергоефективних країн світу. Так, на кожну 1 тисячу доларів ВВП, в Україні витрачається в три рази більше енергії, ніж у Польщі.

Найбільшим споживачем енергії в Україні є Дніпропетровська область

Споживання електроенергії та теплоенергії у 2016 році

До п'ятірки областей, які споживають найбільше електроенергії увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська та місто Київ.

Наприклад в Європі Норвегія має найбільший показник споживання електроенергії на особу, але це зумовлено не низькою ефективністю, а іншою структурою споживання. А от обсяг споживання тепла на особу в Норвегії — один з найнижчих.

Аналогічна ситуація і в Україні: обсяг споживання енергії за регіонами не відображає рівня енергоефективності, оскільки не враховує віддачу від цього споживання.

Проблеми в Україні є і з електромережами, які є дуже старими та зношеними. 64% українських електромереж експлуатуються вже понад 40 років.

Українські електромережі застарілі та зношені

Об’єднана енергетична система України станом на кінець 2016 року

Основна частина електроенергетичного обладнання була введена в експлуатацію у 1960-1970-х роках, а спроектована за нормами 1950-х років.

Ще один цікавий факт: у 2015 році кожен восьмий долар світових інвестицій в енергетику спрямовувався на підвищення ефективності індустрії. Разом з тим, в Україні видатки бюджету на дослідження і розробки у ПЕК знижувались з 2008 року.

Раніше в Україні презентували онлайн-карту, яка допомагає зрозуміти, через чиї руки йде електрика до входу в будинок, який шлях проходить газ до того, як потрапити в газову плиту, як пальне потрапляє до вашої АЗС та багато іншого.

Микола Топалов, ЕП