НБУ и Минфин реструктуризировали 220 миллиардов госдолга

Национальный банк и Министерство финансов завершили репрофайлинг облигаций на 220 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности НБУ сейчас составляет 360,6 млрд гривен, из которых под репрофайлинг подпали облигации номиналом 219,6 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, примерно 145,2 млрд гривен от общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции, и еще около 74,4 млрд гривен - в долгосрочные гривневые облигации различной срочности погашения с фиксированными процентными ставками.

"Остальная часть портфеля осталась без изменений (с фиксированным уровнем доходности)", - сообщает пресс-служба.

"Погашение облигаций, по которым был проведен репрофайлинг, будет происходить равномерно - примерно по 12 млрд гривен ежегодно до 2047 года. Такой подход к погашению основной суммы долга позволит равномерно распределить нагрузку на бюджет в течение 30 лет", - пояснил министр финансов Александр Данилюк.

При этом, отмечают в НБУ, наличие одновременно облигаций с фиксированной и плавающей ставками обеспечит диверсификацию процентного риска.

"То есть в случае снижения рыночных процентных ставок Министерство финансов будет платить меньше за счет наличия облигаций с плавающей ставкой, а в случае повышения ставок на рынке наличие облигаций с фиксированной ставкой будет сдерживать стоимость заимствований", - говорится в сообщении.

Экономическая правда