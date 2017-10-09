Украина и Британия внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения

Украина и Великобритания внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Как сообщается, в понедельник в Лондоне в рамках двустороннего сотрудничества министр финансов Александр Данилюк вместе с государственным министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Дунканом подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Заключение протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.

Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Великобританией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

По мнению Минфина, это создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Великобритании; стимулирует деловую инициативу предпринимателей; регулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.