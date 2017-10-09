Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

С 6 по 9 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли.

Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в полтавской сети "Надежда" все виды бензинов подорожали на 50 копеек за литр: А-92 – до 25,49 грн/л, А-95 – до 26,48 грн/л, А-95+ – до 26,98 грн/л.

Также на 50 коп./л бензины подорожали в сети SUN OIL. При этом дизтопливо в SUN OIL подорожало на 1 грн/л – до 24,4 грн/л.

Такие сети как Shell, "Укргазвыдобування", Marshal, "Автопорт", "Народна" и "Татнефть" повысили цены на топливо на 3-40 копеек за литр.

Таким образом, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 копейки за литр – до 25,66 грн/л и до 26,39 грн/л соответственно. Цена бензина А-95+ также прибавила 3 коп./л и составила 27,45 грн/л. Стоимость дизтоплива, по состоянию на 9 октября выросла на 5 копеек за литр и составила 23,90 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп/л.

Всего с 7 сентября по 9 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,84 грн/л, А-95 – на 1,83 грн/л, А95+ – на 1,76 грн/л, а дизтопливо прибавило 1,99 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5-2 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте – на 2 грн/л.

Напомним, Антимонопольный комитет подозревает участников рынка нефтепродуктов в сговоре при повышении цен на бензин и дизельное топливо.