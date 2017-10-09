Переговоры с Ryanair: НАБУ не начинало следствие против Омеляна и Рябикина

НАБУ не начинало досудебное расследование из-за скандала вокруг переговоров с авиаперевозчиком Ryanair по обращению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Такую информацию предоставили в НАБУ на запрос проекта "Марлин".

"Сообщаем, что Национальным антикоррупционным бюро Украины получено письмо Кабинета Министров Украины № 6045/0 / 2-17 от 11.07.2017р по проверке информации на наличие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в действиях Министра инфраструктуры Украины и генерального директора ГП" Международный аэропорт "Борисполь" при рассмотрении предложений, проведение переговоров и заключение документов с авиакомпанией "Ryanair", - отметили в НАБУ.

В НАБУ также добавили, что по фактам указанным в письме КМУ сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились и досудебное расследование не начиналось.

О результатах проверки переговоров с иностранным авиаперевозчиком НАБУ сообщил кабмин еще в начале августа.

Как известно, 10 июля крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер "Ryanair" объявила об отмене полетов в Украину, хотя в марте сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Уже 11 июля Владимир Гройсман сообщил, что правительство приняло решение обратиться, в частности, в НАБУ по оценке всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и международного аэропорта "Борисполь" по соблюдению законодательства и условий конкуренции.

Экономическая правда