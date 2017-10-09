ЕС сделает "Северный поток-2" убыточным - СМИ

Брюссель хочет заблокировать инвестиции в проект "Северный поток-2", изменив газовые директивы.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, передает "Польское радио".

В конце ноября Европейская комиссия будет инициировать пересмотр газовой директивы - правила третьего энергетического пакета могут охватить такие проекты, как Северный поток-2.

Как отмечает издание, новые требования должны касаться всех проектов, которые будут запущены с 1 января 2018 года.

Если такие правила вступят в действие, Газпром будет обязан их выполнить. Это в свою очередь сделает проект Nord Stream 2 убыточным, пишет газета.

В Европейской комиссии сейчас продолжаются консультации относительно планируемых изменений.

"Если они получат поддержку главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и их одобрит большинство евродепутатов и правительств стран ЕС, это будет означать конец усилий России монополизировать поставки в Европу газа в обход Украины", - отмечается в статье.

Как сообщалось, Литва и Дания собираются оказывать давление на Еврокомиссию с целью более строгого отношения к проекту "Северный поток-2".