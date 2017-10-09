ОПЗ возобновит работу после месяцев простоя
Одесский припортовый завод готовится возобновить работу после трех месяцев простоя.
Об этом сказал и.о. директора ОПЗ Сергей Назаренко, сообщает "Украинская служба информации".
Остановка производственной деятельности предприятия была связана с проведением технических работ.
"Ориентировочно планируем выйти из ремонта агрегатов карбамида и аммиака 8-10 октября", - сообщил Назаренко.
Также сообщается, что ОПЗ заключил контракт о поставке природного газа с частной фирмой. Газ будет поставляться по давальческой схеме. На ОПЗ заявляют, что цена газа будет ниже той, которую предлагает промышленным потребителям НАК Нафтогаз Украины, и составит 7600 грн за 1 тыс. кубометров.
"Из-за того, что нам не хватает оборотных средств, мы можем сейчас работать только по давальческой схеме. Газ в обмен на аммиак", - отметил Назаренко.
По данным руководства ОПЗ, за январь-август 2017 года в Украину было поставлено минеральных удобрений на 720 млн долларов. Около 360 млн долларов приходилось на поставку азотных удобрений (производятся из аммиака, произведенного на ОПЗ). При этом за январь-август из страны было экспортировано минеральных удобрений только на 70 млн долларов.
Как известно, в марте текущего года ОПЗ возобновил работу после вынужденной остановки. Завод подписал контракт с группой компаний ЭРУ (Энергетические ресурсы Украины - ЭП), который предусматривал работу по так называемой давальческой схеме - компании группы поставляют газ на завод и забирают произведенные удобрения.
Совладельцами компании "Энергетические ресурсы Украины" являются Андрей Фаворов, Дейл Перри и Ярослав Мудрый.
Продавцом произведенного из сырья "ЭРУ" карбамида стала фирма "Агро газ трейдинг", связанная с помощником бывшего председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Компания называла себя крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.
В данный момент отношения Одесского припортового завода с ЭРУ закончены.
Напомним, в начале июля текущего года ОПЗ в очередной раз остановился из-за подорожания природного газа.
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