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"Харьковские теплосети" получат 130 миллионов финпомощи

Воскресенье, 8 октября 2017, 15:15

Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии в субботу проголосовали за предоставление КП "Харьковские тепловые сети" финансовой помощи в сумме 130 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на городского голову Харькова Геннадия Кернеса.

За предоставление финпомощи "Харьковским тепловым сетям" проголосовали 57 депутатов, против - 0, воздержался 1 депутат.

Кернес подписал решение сразу после голосования.

Документ предусматривает предоставление КП "Харьковским тепловым сетям" финансовой помощи в размере 130 млн гривен на обеспечение выполнения обязательств предприятия перед поставщиками энергоресурсов при условии перевыполнения доходной части общего фонда бюджета города Харькова за 9 месяцев 2017 года не менее чем на 15% на основании официальной отчетности органов Государственного казначейства.


 

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