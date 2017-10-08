"Харьковские теплосети" получат 130 миллионов финпомощи

Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии в субботу проголосовали за предоставление КП "Харьковские тепловые сети" финансовой помощи в сумме 130 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на городского голову Харькова Геннадия Кернеса.

За предоставление финпомощи "Харьковским тепловым сетям" проголосовали 57 депутатов, против - 0, воздержался 1 депутат.

Кернес подписал решение сразу после голосования.

Документ предусматривает предоставление КП "Харьковским тепловым сетям" финансовой помощи в размере 130 млн гривен на обеспечение выполнения обязательств предприятия перед поставщиками энергоресурсов при условии перевыполнения доходной части общего фонда бюджета города Харькова за 9 месяцев 2017 года не менее чем на 15% на основании официальной отчетности органов Государственного казначейства.



