Залог за директора компании Новинского составит 5 миллионов

Харьковский районный суд Харьковской области избрал в качестве меры пресечения директору компании "Укргазвыдобуток" Вадиму Мохову арест с альтернативой залога в 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн грн. Мы ходатайствовали о большей сумме залога - 32 млн грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Харьковской области.

Отмечается, что прокуратура еще не приняла решение касательно подачи апелляции.

Адвокат Мохова Олег Головков сообщил о том, что защита намерена обжаловать эту меру пресечения: "В понедельник внесем залог. И обязательно будем подавать апелляцию на меру пресечения".

Напомним, 5 октября правоохранители задержали директора частного акционерного общества "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова.