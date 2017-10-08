Житомир может первым в Европе перейти на светодиодное уличное освещение

В следующем году Житомир намерен увеличить количество уличных LED-светильников до 8600 и стать первым городом в Европе, который полностью перейдет на светодиодное наружное освещение.

Об этом сообщает Ecotown.com.ua со ссылкой на запорожское издание.

Отмечается, что по словам мэра областного центра Сергея Сухомлина, в прошлом году Житомир увеличил цифру LED-светильников на улицах до 5200.

"На энергосберегающее освещение мы выделили 18 миллионов гривен из собственного бюджета и воспользовались средствами Госфонда регионального развития", - объясняет мэр.

"В дополнение, во всех коммунальных заведениях Житомира введена система энергомониторинга", - добавляет он.

По словам Сергея Сухомлина, сегодня Житомир лидирует во внедрении энергоэффективных мер в сферах городского хозяйства и развития возобновляемой энергетики.

Напомним, Представительство Европейского союза отметило своевременные и точные реформы Украины в сфере энергетики.