Все разделы
Укр / Рус

Житомир может первым в Европе перейти на светодиодное уличное освещение

Воскресенье, 8 октября 2017, 11:50

В следующем году Житомир намерен увеличить количество уличных LED-светильников до 8600 и стать первым городом в Европе, который полностью перейдет на светодиодное наружное освещение.

Об этом сообщает Ecotown.com.ua со ссылкой на запорожское издание.

Отмечается, что по словам мэра областного центра Сергея Сухомлина, в прошлом году Житомир увеличил цифру LED-светильников на улицах до 5200.

"На энергосберегающее освещение мы выделили 18 миллионов гривен из собственного бюджета и воспользовались средствами Госфонда регионального развития", - объясняет мэр.

"В дополнение, во всех коммунальных заведениях Житомира введена система энергомониторинга", - добавляет он.

По словам Сергея Сухомлина, сегодня Житомир лидирует во внедрении энергоэффективных мер в сферах городского хозяйства и развития возобновляемой энергетики.

Напомним, Представительство Европейского союза отметило своевременные и точные реформы Украины в сфере энергетики.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Житомир энергоэффективность энергозбереження
Материалы по теме
Житомирская ОГА выделила компании Фирташа 83 га земли для добычи сырья 20 сентября 2017, 14:10
Житомир полностью перешел на бесконтактную систему оплаты проезда 7 сентября 2017, 16:10
Vodafone запустит 3G в Житомире 20 июля 2017, 14:05
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте