Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ - Reuters

Украина предоставит МВФ новые предложения по ценообразованию на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в случае если министр финансов Александр Данилюк и МВФ не смогут достичь консенсуса на переговорах в Вашингтоне, у Украины будет два варианта: первый - согласиться с требованиями МВФ, и второй - "сказать, что мы можем жить без МВФ, украинцы стоят больше, чем МВФ, и не заботиться об этом сотрудничестве, принять политическое решение и утвердить формулу".

За новою формулою, яку українська сторона збирається запропонувати, можна буде уникнути зростання цін на газ на 17,6%.

Ранее МВФ и Украина согласились, что правительство может оставить цены без изменений при условии, что стоимость газа изменяется менее чем на 10 процентов. Согласно предложенной Украиной формуле это будет означать, что цены на газ расти не будут.

Напомним, одним из главных условий, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на получение транша Международного валютного фонда является то, что цены на газ должны быть максимально близкими к рыночным.

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