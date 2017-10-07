Украина и Индия договорились об экономическом сотрудничестве

Украина и Индия договорились об активизации экономического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам визита министра иностранных дел Павла Климкина в Индию.

Отмечается, что в рамках визита Климкин провел переговоры с министром иностранных дел Индии Сушмою Сварадж и государственными министрами иностранных дел Мобашаром Акбаром и Виджеем Сингхом.

В ходе переговоров были рассмотрены весь спектр двусторонних отношений и широкий комплекс глобальных и региональных проблем.

Стороны подтвердили договоренность о проведении очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству в Киеве в ноябре.

Также отмечается, что были поставлены конкретные задачи консулам по содействию продвижению на рынки южноазиатских стран украинской экспортной продукции, началу совместных экономических проектов.