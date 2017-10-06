Роснефть поставит владельцу украинского трубопровода топлива на 50 миллиардов

Компания Роснефть заключила десятилетний контракт на экспорт от 30 до 50 млн тонн дизельного топлива с компанией ITC Industry Trading Company SA (Швейцария), главой которой является владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода гражданин Германии Анатолий Шефер.

Об этом говорится в системе раскрытия корпоративной информации компаниями РФ, пишет LIGA.net.

Период поставки нефтепродуктов рассчитан на 10 лет с 1 января 2018 года с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно.

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента не определен, поскольку зависит от рыночных цен на дизельное топливо в долгосрочной перспективе, цена каждой поставки определяется по формуле", - говорится в сообщении.

Роснефть будет поставлять ITC Industry Trading Company от 3 до 5 млн тонн в год дизельного топлива Евро c содержанием серы до 10 ppm.

По расчетам LIGA.net, с учетом оптовых цен на дизельное топливо, сумму сделки можно оценить в 30-50 млрд долларов.

Как сообщалось, С 2017 года швейцарская ITC Industry Trading Company SA стала крупным экспортером нефтепродуктов Роснефти.

По данным ФТС, в феврале этого года Роснефть начала экспортировать часть нефтепродуктов через ITC Industry Trading.

По состоянию на 25 августа 2017 года, через швейцарского трейдера Роснефть поставила различное топливо на сумму около 300 млн долларов. Речь идет о дизельном топливе, мазуте, сжиженном газе, этилене и других видах нефтепродуктов.

Часть нефтепродуктов экспортируются в Израиль, Нидерланды, Грецию, свидетельствуют данные ФТС.

Согласно швейцарскому реестру юридических лиц, членом совета директоров ITC Industry Trading Company SA является гражданин Германии Анатолий Шефер. Ему также принадлежит другая швейцарская компания - International Trading Partners AG.

В собственности этой структуры с 2016 года находится единственный в Украине нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс (ПЗТ). 19 августа ПЗТ реорганизовался в ООО из дочернего предприятия российской Транснефти.

1% ПрикарпатЗападТранс принадлежит непосредственно Шеферу, 99% - International Trading Partners. Конечным бенефициаром ПЗТ, по данным украинского реестра является Шефер.

По трубопроводу ПЗТ в Украину поставляется дизельное топливо из России. Единственным поставщиком ДТ является Роснефть. Все поставки идут через группу Proton Energy Нисана Моисеева.

Две швейцарских компании Шефера - ITC Industry Trading и International Trading Partners -ранее проводили сделки с украинскими компаниями, связанными с окружением Виктора Медведчука.