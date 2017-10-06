Украинцы в сентябре продали на 41 миллион долларов больше, чем купили
Пятница, 6 октября 2017, 10:55
В сентябре чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила 40,6 миллиона долларов.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.
Отмечается, что в сентябре банки продали наличной валюты населению на 665,5 млн долларов, купили – на 706,1 млн долларов.
С начала года украинцы продали банкам на 2,036 млрд долларов больше наличной валюты, чем купили.
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