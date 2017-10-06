Украинцы в сентябре продали на 41 миллион долларов больше, чем купили

В сентябре чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила 40,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что в сентябре банки продали наличной валюты населению на 665,5 млн долларов, купили – на 706,1 млн долларов.



С начала года украинцы продали банкам на 2,036 млрд долларов больше наличной валюты, чем купили.