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На украинских ТЭС сократились запасы дефицитного антрацита

Четверг, 5 октября 2017, 17:00

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 сентября по 4 октября текущего года сократились на 1,6% - до 531,7 тысячи тонн.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что при этом запасы угля газовой марки сократились на 4,3% - до 735,6 тысячи тонн в 769 тысяч тонн.

В общем запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 3,2% - до 1,267 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что в Польшу с ОРДЛО вывезли почти 100 тысяч тонн угля.

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ТЭС уголь
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