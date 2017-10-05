На украинских ТЭС сократились запасы дефицитного антрацита
Четверг, 5 октября 2017, 17:00
Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 сентября по 4 октября текущего года сократились на 1,6% - до 531,7 тысячи тонн.
Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности.
Отмечается, что при этом запасы угля газовой марки сократились на 4,3% - до 735,6 тысячи тонн в 769 тысяч тонн.
В общем запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 3,2% - до 1,267 миллиона тонн.
Ранее сообщалось, что в Польшу с ОРДЛО вывезли почти 100 тысяч тонн угля.
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.