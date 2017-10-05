Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций - Нефедов

В случае принятия законопроекта, касающегося легкости ведения бизнеса, Украина может подняться в рейтинге Doing Business на 30-35 позиций.

Об этом во время Киевского международного экономического форума сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает Укрінформ.

"Мы работаем с ВР, и я рад, что Комитет Верховной Рады одобрил большой законопроект по легкости ведения бизнеса, который в случае его принятия позволит Украине прыгнуть на 30-35 мест в рейтинге", - сказал Нефедов.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business - до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс страна показала в упрощении открытия бизнеса (20-ое место из 190), наименьший - в сфере борьбы с коррупцией (140 место из 190).