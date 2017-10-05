Иран хочет арендовать в Украине земли сельхозназначения

Иран и Украина заинтересованы создавать совместные предприятия в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины по итогам встречи руководства ТПП и делегации Исламской Республики Иран.

Члены делегации заинтересованы в ведении экстерриториального сельского хозяйства, то есть в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других продуктов. Кроме того, иранская сторона не против покупать готовую продукцию.

Начальная цифра аренды - 5 тыс. га. Амбициозный проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства.

Стороны также обсудили возможность выкупать готовые с/х компании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами.

Отмечается, что в Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В структуре общего экспорта из Украины в Исламскую Республику Иран доля сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет более 60%. В настоящее время Иран является активным импортером украинских зерновых, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.