Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности Украины.

Соответствующее решение депутаты поддержали на заседании в четверг.

Законопроект предлагает установить, что политику в сфере кибербезопасности формирует и реализует Кабмин.

За кибербезопасность, в рамках своих полномочий ответственны министерства, местные госадминистрации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, разведка и контрразведка, субъекты оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, обеспечение кибербезопасности страны возложено также на ВСУ, Нацбанк, предприятия, относящиеся к объектам критической инфраструктуры, предприятия и граждан, работающих в сфере национальных информационных ресурсов, информационных электронных услуг.

Субъекты обеспечения кибербезопасности должны делать все, что в их компетенции, чтобы не допустить использования киберпространства в военных, разведывательно-подрывных, террористических и других незаконных целях.

Как известно, 25 мая депутаты не смогли принять проект закона о кибербезопасности и направили его на повторное второе чтение.

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Экономическая правда