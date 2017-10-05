"Укртелеком" Ахметова на год отсрочил выплату долга "Ощадбанку"

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Ощадбанка к компании ЕСУ бизнесмена Рината Ахметова, которая является мажоритарным акционером Укртелекома.

Об этом говорится в решении суда, пишет Liga.net.

Суд постановил взыскать с ЕСУ 851 млн гривен задолженности по облигациям.

При этом суд отказал во взыскании с ответчика 35,8 млн гривен пени за просрочку исполнения обязательства по номинальной стоимости облигаций.

Как сообщалось, ЕСУ в свою очередь подала заявление об отсрочке выплаты долга до 1 августа 2022 года, мотивируя это отсутствием средств для исполнения решения суда. Также в ЕСУ заявили, что немедленное исполнение решения суда может привести к банкротству компании.

В итоге, суд постановил отсрочить выплату долга на один год с момента его вступления в законную силу.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Еще один госбанк (Укрэксим) подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.