С начала года золотовалютные резервы выросли на 20%

Международные резервы на 1 октября составили 18,637 млрд долларов - максимума с начала 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, в настоящее время резервы на 20% превышают уровень начала текущего года. В частности, по итогам сентября резервы выросли на 602 млн долларов или 3,3%.

"Увеличению объемов резервов в течение прошлого месяца способствовали поступления в пользу правительства от размещения еврооблигаций на сумму 1,318 млрд долларов", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем из международных резервов было направлено 165,6 млн долларов на валютные интервенции, которые Нацбанк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанке под действием временных факторов. В том числе 69 млн долларов было направлено на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса", - сообщает пресс-служба.

Кроме того 521,4 млн долларов было направлено из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Из них 505,4 млн долларов - с целью обслуживания и погашения суверенных еврооблигаций.

"По состоянию на 1 октября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе международные резервы Национального банка увеличились на 1,3% до 18 млрд долларов по сравнению с июлем.

Экономическая правда