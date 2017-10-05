НБУ подготовит новый график капитализации банков

Национальный банк Украины подготовит к 15 октября новый график капитализации банков.

Об этом в среду в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.

Просьбу к НБУ передать в комитет проект нового графика докапитализации банков до 500 млн гривен в период до 2024 года в ходе заседания комитета высказал нардеп от БПП Михаил Довбенко. Его поддержали коллеги по комитету.

"После значительных усилий нашего комитета мы наконец-то договорились с НБУ об изменениях в графике увеличения уставного капитала малых и средних банков. К 15 октября они вместе с рынком должны подготовить новый план", - сказал после заседания комитета его глава Сергей Рыбалка.

Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова уточнила, что они успеют к 15 октября подать в комитет проект постановления НБУ с новым графиком. Публично она заявила, что в ближайшие дни они должны согласовать его с МВФ.

Речь идет о том, что минимальный уставный капитал 200 млн гривен банки должны были иметь к 11 июля 2017 года, а поднять его до 300 млн гривен - уже к 11 июля 2018 года. НБУ по просьбе банков сдвинет это дедлайн.

Ранее Рожкова заявила, что требования по докапитализации до 200 млн гривен нарушают шесть банков.