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Части пенсионеров придется подождать повышенных пенсий – Розенко

Среда, 4 октября 2017, 18:42

Часть пенсионеров могут получить повышенные пенсии, в соответствии с принятой Верховной Радой пенсионной реформой не в октябре, а в ноябре, из-за необходимости проведения перерасчета.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства, передает УНИАН.

"Пенсионеры получат повышенные пенсии уже в октябре... Часть пенсионеров могут получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета, в таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового, они знакомы с такой практикой", - сказал Розенко.

Как известно, во вторник парламент принял пенсионную реформу.

Ранее ЭП уже писала, что предусматривает пенсионная реформа от правительства. С основными изменениями, которые предлагались накануне первого чтения, можно ознакомиться здесь.

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