Несмотря на аукцион НБУ, доллар на межбанке вырос до 26,81
Среда, 4 октября 2017, 18:02
4 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,78-26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78-26,81 гривни;
Евро - 31,5-31,53 гривни;
Российский рубль - 0,4642 -0,4653 гривни.
Как известно, межбанк в среду открылся долларом по 26,71 гривни, к 12:00 гривня опустилась на 10 копеек.
После этого НБУ объявил аукцион по продаже банкам до 100 млн долларов. Однако продал только 38 млн долларов.
Экономическая правда
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