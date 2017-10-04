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Несмотря на аукцион НБУ, доллар на межбанке вырос до 26,81

Среда, 4 октября 2017, 18:02

4 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,78-26,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает  Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78-26,81 гривни;

Евро - 31,5-31,53 гривни;

Российский рубль - 0,4642 -0,4653 гривни.

Как известно, межбанк в среду открылся долларом по 26,71 гривни, к 12:00 гривня опустилась на 10 копеек.

После этого НБУ объявил аукцион по продаже банкам до 100 млн долларов. Однако продал только 38 млн долларов.

Экономическая правда

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