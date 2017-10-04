ГФС за два года оштрафовала владельцев АЗС на 3,2 миллиарда

За последние два года Государственная фискальная служба оштрафовала владельцев АЗС на сумму 3,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, за последние два года было проверено более 500 субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через АЗС.

"По результатам проведенных документальных проверок доначислено налогов и штрафных санкций на сумму 3,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"Налоговой милицией за 8 месяцев этого года прекращена деятельность более 200 АЗС, работавших с нарушением требований действующего законодательства", - подчеркнул в. о. председателя ГФС Мирослав Продан.

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Экономическая правда