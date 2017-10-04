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Накопительная пенсионная система может заработать с 2019 года

Среда, 4 октября 2017, 15:42

Накопительная пенсионная система может быть внедрена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительного налогового давления на граждан и бизнес.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, передает УНИАН.

"Власть должна была вводить накопительную систему в 2006-2007 годах, но это постоянно откладывалось из-за политических решений", - заявил министр.

"Я уверен, что мы не допустим переноса сроков внедрения накопительной системы, и она будет введена с 1 января 2019 года, как это определила Верховная Рада. Это и будет окончательная пенсионная реформа", - сказал Розенко.

Как известно, во вторник парламент принял пенсионную реформу.

Ранее ЭП уже писала, что предусматривает пенсионная реформа от правительства. С основными изменениями, которые предлагались накануне первого чтения, можно ознакомиться здесь.

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пенсионная реформа
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