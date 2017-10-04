Intel может закрыть офис в Украине

Американская Intel, крупнейший производитель микропроцессоров, может закрыть представительство в Украине.

Об этом сообщает Ain.ua.

На днях партнеры, сотрудничающие с локальным офисом, получили письмо (имеется в распоряжении редакции) с просьбой вернуть образцы продукции "в связи с ликвидацией компании "Интел Украина".

Тем не менее, по данным Единого госреестра юридических лиц, украинское юрлицо Intel пока не прибывает в процессе прекращения. Руководитель представительств компании в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита на запрос издания ответил: "Компания не комментирует свои бизнес-решения. Состоянием на 4 октября в работе украинского офиса ничего не поменялось".

Украинское подразделение Intel было основано еще в 1992 году, а с начала двухтысячных в его зону ответственности также попали Беларусь и Молдова. Основными функциями офиса являются продажи и поддержка, хотя за годы работы он в различных сферах сотрудничал с государством, реализовывал множество инициатив в сфере образования, поддерживал локальные мероприятия.

Напомним, компания Intel разработала чип Loihi, имитирующий работу человеческого мозга.