США поможет Нацбанку с кибербезопасностью

Национальный банк и представители Федерального резервного банка Нью-Йорка договорились о расширении сотрудничества в области кибербезопасности.

Об этом Нацбанк сообщил на своей странице Facebook.

Как сообщается, 3 октября в Нацбанке состоялась встреча с представителями Федерального резервного банка Нью-Йорк, который является частью ФРС США.



Стороны договорились расширять сотрудничество, особенно в области кибербезопасности, и чаще встречаться с целью консультаций о деятельности центральных банков Украины и США, а также влияния глобальных тенденций на финансовые системы стран.



В ходе встречи и. о. председателя НБУ Яков Смолий рассказал о масштабной внутренней реорганизации Национального банка, а также о шагах, которые регулятор уже осуществил в направлении реализации реформ.

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