НБУ снизил официальный курс гривни до 26,7

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,70 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,4 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6091 гривни.



Напомним, 3 октября курс был установлен на уровне 26,65 гривни за доллар.

Экономическая правда