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НБУ снизил официальный курс гривни до 26,7

Среда, 4 октября 2017, 09:40

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,70 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,4 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6091 гривни.

Напомним, 3 октября курс был установлен на уровне 26,65 гривни за доллар.

Экономическая правда

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