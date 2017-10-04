НБУ снизил официальный курс гривни до 26,7
Среда, 4 октября 2017, 09:40
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 октября на 5 копеек и установил его на уровне 26,70 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,4 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6091 гривни.
Напомним, 3 октября курс был установлен на уровне 26,65 гривни за доллар.
Экономическая правда
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