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Цены на нефть

Среда, 4 октября 2017, 09:22

Цена нефти снижается в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о росте запасов бензина в США.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 07.59 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 55,69 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,71%, до 50,06 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы бензина в США за неделю по 29 сентября выросли на 4,19 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали увеличения на 1,088 миллиона.

Кроме того, по данным отчета, запасы нефти в стране, наоборот, снизились на 4,079 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов на 756 тысяч.

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