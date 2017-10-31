Задолженность населения за коммунальные услуги снижается

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2017 года снизилась на 0,8% от уровня августа.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Общая сумма задолженности составила 23,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

По данным Госстата, в целом в сентябре 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 3,8 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 106,9% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в сентябре 2017 года зафиксирован в Харьковской (159,8% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Запорожской (126,5%) и Николаевской (124,3%) областях, самый низкий – в Сумской (72,5%), Ивано-Франковской (75,8%) и Тернопольской (78%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в сентябре 2017 года выросли по сравнению с августом на 9% – до 539,4 грн.

Согласно данным Госстата, в январе-сентябре 2017 года с населением заключено 64,4 тыс договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 295,2 млн грн.

В 2016 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд грн, или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).

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