Украина помогает России продавать ворованный уголь Донбасса

С середины октября РФ начала экспортные продажи угля, добытого в зоне АТО, транзитом через территорию Украины в Польшу.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

В течение второй декады октября по этой схеме с территории Россию в Польшу было поставлено 45 вагонов с углем (больше 3 тыс т антрацита).

Так, пунктом отправления груза является ж/д станция "Несветай" (г. Новошахтинск, РФ), с которой вагоны попадают на приграничную ж/д станцию "Соловей" (Белгородская обл., РФ) и въезжают на территорию Украины через станцию "Тополи" (Харьковская обл.). В дальнейшем эти же вагоны въезжали из Украины на территорию Польши через погранпереход "Изов-Хрубешов".

Эту информацию подтверждают данные РЖД.

Из них видно, что вагоны с антрацитом из станции "Несветай" въезжают в Украину через погранпереход "Соловей"-"Тополи". Конечным пунктом назначения этого груза является ж/д станция "Изов" (Польша).

Российский Новошахтинск – город с законсервированной горнодобывающей промышленностью. Последняя шахта здесь была закрыта больше пяти лет назад. В 25 км от Новошахтинска находится КПП "Должанский" (Луганская обл.), через который осуществляется вывоз угля из зоны АТО в РФ.

Как сообщала ранее Лига, Новошахтинск является одним из пунктов приема ворованного донбасского угля.

О начале поставок ворованного украинского угля в Польшу стало известно в первых числах октября. На тот момент эти операции осуществлялись через территорию Белоруссии.

Дмитрий Рясной, ЭП