У Ахметова заявляют, что "Энергорынок" задолжал ДТЭК семь миллиардов

ГП "Энергорынок" задолжал компании ДТЭК около 7 миллиардов гривен за электроэнергию.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр, сообщает "Укринформ".

"Долги Энергорынка перед тепловыми электростанциями порядка 7 млрд грн. Задолженность каждый год прирастает. Это одна из проблем", - сказал Маляр.

По словам представителя ДТЭК, только за этот год задолженность составила 1,3 млрд грн.

Он напомнил, что на данный момент энергокомпании работают без прямых контрактов, продавая весь объем электроэнергии оператору ГП "Энергорынок".

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал выделение кредитной линии в объеме до 2 миллиардов гривен в пользу ГП "Энергорынок" для закупки угля.

"Энергорынок" привлеченные средства будет использовать для погашения задолженности перед энергогенерирующими компаниями, а те будут тратить их на закупку угля.