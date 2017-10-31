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Банк Пинчука увеличил убыток с начала года в 2 раза

Вторник, 31 октября 2017, 15:20

Банк Кредит Днепр за 9 месяцев текущего года увеличил убыток в 2,3 раза до 489,1 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - 207,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает FinClub.

Согласно финансовой отчетности финучреждения, в первом квартале убыток Банка Кредит Днепр составил 58,7 млн гривень, во втором квартале сработал с прибылью - 219 млн гривень, в третьем квартале убыток составил - 649,5 млн гривень.

Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 92 млн гривень, чистые комиссионные - 81,3 млн гривень.

Активы Банка Кредит Днепр в текущем году выросли на 3% до 8,1 млрд гривень, кредитный портфель уменьшился - на 0,5% до 3,9 млрд гривень, а обязательства - на 5% до 7,1 млрд гривень.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года Виктору Пинчуку принадлежало 100% акций банка.

Экономическая правда

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