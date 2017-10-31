Украинская "дочка" российского "Сбербанка" получила 104 миллиона прибыли
Вторник, 31 октября 2017, 14:25
Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине, занимающий 6-е место среди украинских банков по объему активов, в январе-сентябре 2017 получил 103,979 миллиона гривен прибыли против убытка в 2,963 миллиарда гривен за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает УНІАН.
Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы сократились на 15,7% - до 40,679 миллиарда гривен, обязательства - на 17,2%, до 36,943 миллиарда гривен, собственный капитал вырос до 3,736 миллиарда гривен.
Напомним, Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить "дочку" Сбербанка.
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