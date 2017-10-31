Платежный баланс в сентябре сведен с профицитом

Платежный баланс Украины в сентябре 2017 года сведен с профицитом в размере 637 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Это позволило нарастить объемы международных резервов до 18,6 млрд (по состоянию на 1 октября), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,7 месяца", - сообщили в Нацбанке.

Чистый приток по финансовому счету в сентябре увеличился до 1,6 млрд долларов и преимущественно был обеспечен поступлением средств от размещения облигаций внешнего государственного займа (1,3 млрд долларов).

Регулятор отмечает, что чистые поступления до реального сектора в сентябре (0,5 млрд долларов) остались практически на уровне предыдущего месяца.

Замедление сокращения объемов наличной валюты вне банков (до 0,2 млрд долларов) было компенсировано ростом задолженности по торговым кредитам (на 0,3 млрд долларов).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил 0,2 млрд долларов, более 80% из которых было направлено в реальный сектор.

"В целом за девять месяцев текущего года поступления прямых иностранных инвестиций (без учета операций по переоформлению долга в уставный капитал) на 40% превышали прошлогодние объемы (1,6 млрд долларов по сравнению с 1,15 млрд долларов соответственно)", - заявили в НБУ.

Экспорт товаров в сентябре составил 3,4 млрд долларов. В годовом измерении рост экспорта товаров ускорился до 17,7% (с 13,6% в августе) прежде всего благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров (на 22,5%).

Импорт товаров составил 4,3 млрд долларов. В годовом измерении темпы его роста ускорились до 21% (с 10% в августе), как за счет энергетического, так и неэнергетического импорта.

Экономическая правда