Перевозки железной дорогой официально подорожали

Сегодня вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры от 20 октября № 357 "О внесении изменений в коэффициенты, применяемых к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги", которым введена в действие индексация тарифов на 15%.

Его опубликовано в газете "Урядовый курьер" от 31 октября 2017 №204.

По словам и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, нынешний размер индексации тарифов на перевозку грузов 15% - это компромиссное решение, которое созрело в ходе длительного диалога ПАО "Укрзализныця" и участников рынка перевозок.

Все средства от индексации тарифов компания будет аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и отчитываться об их использовании.

"Благодаря открытости нам удалось достичь консенсуса в переговорах с бизнесом по индексации тарифов. Средства от индексации мы направим, в частности на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 млрд гривен", - отметил Евгений Кравцов.

Последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года. И с тех пор цены на продукцию, которую потребляет отрасль, значительно возросли. Индекс цен производителей промышленной продукции даже с учетом индексации остается выше, чем рост стоимости железнодорожных перевозок.

В 2017-м в среднем за год тарифы на грузоперевозки вырастут лишь на 2,5%. В стратегии развития компании до 2021 года запланирована индексация тарифов на уровне роста индекса цен производителей, и при этом фактически лишь 28% потребностей Укрзализныци будут покрываться за счет изменения тарифа.

Напомним, государственная регуляторная служба одобрила повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" на 15%.