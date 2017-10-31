Минэнерго предлагает повысить цену на уголь госшахт

Министерство энергетики рекомендует с 1 ноября повысить цену на уголь для государственных шахт с 2,2 тысяч гривен до 2,425 тысяч гривен за тонну.

Соответствующее решение было принято на совещании по вопросу определения предельной цены на угольную продукцию, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Выступая на совещании, министр энергетики Игорь Насалик отметил, что согласно котировок форвардов на поставку угля в ноябре 2017 - апреле 2018 цены на энергетический уголь увеличиваются относительно среднего значения за последние 6 месяцев.

Он отметил, что текущая цена импортируемого угля из ЮАР составляет около 100 долларов за тонну, из США - 97-110 долларов за тонну.

"Учитывая данный факт, предельный уровень цены 1 тонны угля для нужд тепловых электростанций энергогенерирующих компаний и тепловых электроцентралей, который установлен для государственных угольных предприятий на уровне 2200 грн/т не соответствует рыночным ценам", - сказал он.

"Учитывая указанное, индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2425 грн/т (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккал", - говорится в сообщении.

В связи с этим Минэнерго с 1 ноября рекомендовало повысить цену на уголь для государственных шахт до 2,425 млн грн/т (без НДС и расходов на транспортировку).

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Отметим, что НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ, которые утвердили формулу Роттердам+.

Рекомендуем почитать: Заплати Ахметову и друзьям президента, Или формула с доходом в 24 миллиарда

Читайте также: Непотопляемый "Роттердам +": как "элита" оставила в дураках всю страну

Экономическая правда