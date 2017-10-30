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Межбанк закрылся укреплением гривни

Понедельник, 30 октября 2017, 19:03

30 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,83-26,85 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83-26,85 гривни;

Евро - 31,16-31,18 гривни;

Российский рубль - 0,4629-0,4636 гривни.

30 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,85-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда

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