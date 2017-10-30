Польская SprintAir прекратила полеты во Львов

Польская авиакомпания SprintAir в воскресенье, 29 октября, выполнила последний рейс из Радома во Львов.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что причиной для прекращения полетов стало истечение договора между перевозчиком и администрацией аэропорта Радом. Новый документ так и не был подписа.

"Вчера в воскресенье, 29 октября, мы совершили последний регулярный пассажирский рейс из аэропорта Радом. Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их доверие, выбор рейсов SprintAir и много теплых слов и приятных комментариев, которые мы имели удовольствие слышать, выполняя полеты во Львов, Прагу и Гданьск!", - говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Напомним, что SprintAir начала летать во Львов из Радома в июне 2016 года.