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Курс биткоина побил очередной рекорд

Понедельник, 30 октября 2017, 14:30

Курс биткоина достиг отметки 6300 долларов.

Об этом сообщает CoinDesk.

Первая в мире криптовалюта поднялась до максимума в 6 306,58 долларов по индексу цен на CoinDesk в 20:30. 

К утру понедельника, 30 ноября цена биткоина снова немного снизилась, и сейчас он торгуется около 6125 долларов.

 

Тем не менее, аналитики отмечают, что увеличение происходит в то время, когда биткоин наиболее знаменит в глазах общественности, а бизнес-лидеры теперь обсуждают биткоин почти ежедневно.

В настоящее время капитализация биткоина составляет 102 млрд долларов, а совокупная капитализация криптовалютного рынка - 178 млрд долларов.

Напомним, биткоин снова раскололся, а разработчик Bitcoin создал новую криптовалюту.

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