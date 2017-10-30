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Adria Airways после пятилетнего перерыва возобновила полеты в Украину

Понедельник, 30 октября 2017, 11:50

Словенская авиакомпания Adria Airways после пятилетнего перерыва вернулась в Украину. 

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что в воскресенье, 29 октября, перевозчик начал летать по маршруту Любляна-Киев-Любляна.

Рейс обслуживался самолетом Bombardier CRJ-900LR вместимостью 86 пассажиров. Возраст воздушного судна составляет около 9 лет.

Следующие рейсы Adria Airways состоятся в четверг и пятницу. Стоимость билета в одну сторону на ближайшие даты начинается от 108 евро.

Напомним, что словенская авиакомпания будет летать в аэропорт Борисполь трижды в неделю. Из Любляны самолет будет вылетать по четвергам, пятницам и воскресеньям, из Борисполя - по понедельникам, пятницам и субботам.

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