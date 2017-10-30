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Государству не хватает 10 миллиардов на выплаты субсидий - Минфин

Понедельник, 30 октября 2017, 11:00
 

Обязательства по субсидиям на 10 миллиардов гривен превысили заложенные в госбюджет средства.

Об этом в эфире программы Радио Свобода "Детали" сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

По его словам, министерство уже сталкивалось с такой проблемой летом. Тогда Минфин обратился к парламенту с просьбой о выделении дополнительных 14 млрд гривен и внесении соответствующих изменений в бюджет.

Марченко отметил, что министерство найдет способ решить эту проблему.

"На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд гривен. Обязательств на 1 октября есть на 71 млрд гривен. То есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства, но мы надеемся, что найдем решение по этому поводу", - заявил замминистра.

Он сообщил, что до конца года правительство погасит все задолженности за энергоносители, но при этом снова придется вносить изменения в бюджет.

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