Россия запустит первые поезда в обход Украины с 15 ноября

Движение первых пассажирских поездов в обход Украины по вновь построенному участку железной дороги Журавка - Миллерово начнется с 15 ноября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги.



"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка-Сохрановка-Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда", - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Напомним, компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.