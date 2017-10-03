В Украине должны появиться конкуренты "Укрзализныци" - Омелян

Без появления частных пассажирских и грузовых пассажирских перевозчиков не сможет успешно развиваться как государственная компания "Укрзализныця", так и транспортная отрасль в целом.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Еспресо.TV, передает ЦТС.

"Вместо того, чтобы быть крупнейшим транспортным перевозчиком страны, "Укрзализныця" все больше тормозит развитие Украины. Потому что все компании говорят: "Мы готовы давать больше продукта на экспорт, а значит, увеличивать поступления в бюджет, увеличивать количество рабочих мест. Но потому, что мы не можем перевезти свою продукцию "Укрзализныцей", мы фактически искусственно ограничиваем производство", - пояснил он.

По его мнению, данная ситуация "ведет в тупик".

"И это при том, что основные фонды ("Укрзализныци" - ред.) изношены. И у нас будут проблемы в ближайшие месяцы, и через 2-3 года - точно. Если не будет радикальных мер по реформированию компании", - добавил министр.

Он отметил, что на государственных железнодорожных путях должна быть конкуренция. "Должны быть частные операторы локомотивов, пассажирских поездов. И тогда в конкуренции все получат лучший продукт, в том числе и "Укрзализныця", - отметил Омелян.

Напомним, "Укрзализныця" купила якобы чешские запчасти, которые делают в России.