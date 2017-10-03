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Facebook тестирует авторизацию по лицу владельца

Вторник, 3 октября 2017, 18:50

У Facebook может появиться своя версия Face ID — авторизация пользователя для доступа к его аккаунту через идентификацию лица.

Об этом сообщает Ain.ua.

Однако, пока что эта функция рассматривается не как один из основных способов авторизации, а как вспомогательная опция при восстановлении доступа к аккануту. 

"Мы тестируем новую функцию для тех пользователей, которые хотят быстро и просто авторизироваться во время восстановления доступа к аккаунту. Эта функция будет доступна только на тех устройствах, с которых вы уже логинились в сеть. Это — еще один шаг, наряду с двухфакторной авторизацией по SMS, который мы предпринимаем для того, чтобы владельцы аккаунтов могли подтвердить свою личность", — сообщили в компании изданию TechCrunch.

Если окажется, что функция действительно полезна для пользователей и ее не скомпрометируют хакеры, Facebook сделает её доступной для большего числа людей. 

12 сентября, состоялась презентация Apple, где презентовали новые модели  - iPhone 8/iPhone 8 Plus и iPhone X, с технологией Face ID.

Напомним, Сенат США выразил беспокойство применением технологии Face ID.

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