Земельный кадастр перешел на технологию Blockchain

Минагрополитики совместно с Государственным агентством электронного управления и Transparency International Украина презентовали обновленный Государственный земельный кадастр, который отныне будет работать на технологии Blockchain.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщается, внедрение этой технологии позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, сделает невозможным их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой.

"Перевод земельного кадастра на технологию Blockchain - это очередной элемент трансформации земельных отношений, которую системно осуществляет правительство. Месяц назад был введен регулярный мониторинг земельных отношений, а в ближайшее время аукционы по аренде государственных земель также осуществлять в режиме онлайн на технологии Blockchain", - заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

По его словам, повышение транспарентности земельных отношений предъявляет повышенные требования к обеспечению сохранности данных, и на сегодня самую высокую степень защиты информации обеспечивает технология Blockchain.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил внедрение технологии Blockchain в работу Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество и Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

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