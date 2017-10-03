ВКонтакте покинул первую десятку популярных сайтов в Украине
ВКонтакте покинул первую десятку популярных сайтов среди украинцев в сентябре, однако, каждый третий украинец по-прежнему посещает эту соцсеть.
Об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.
Сообщалось, что стабилизировался охват соцсети Facebook, за ним закрепилась третья позиция рейтинга. Среди запрещенных сайтов значительный рост в этом месяце показывает Yandex.
Также, увеличение охвата наблюдается в Wikipedia, которая благодаря этому переместилась с 6 позиции и в сентябре закрывает первый ТОП-5.
Полный сентябрьский ТОП-25 популярных сайтов выглядит следующим образом:
Напомним, украинцы стали реже пользоваться интернетом.
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